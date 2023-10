Dopo un’ottima prova al centro della difesa nel Derby della Mole, Adrien Tameze dovrebbe tornare a centro campo contro l’Inter

Superata l’emergenza in difesa, visto l’imminente rientro di Sazonov a pieno regime, Adrien Tameze dovrebbe tornare a occupare il suo ruolo naturale. Nel derby perso contro la Juventus l’ex Verona aveva giocato da difensore centrale a causa dell’infortunio di Buongiorno e della mancanza di sostituti naturali, ma ora è pronto per tornare in mediana.

Ricci e Ilic in difficoltà, contro l’Inter può giocare Tameze

Quello della coppia di centrocampo non è stato un buon inizio di stagione. I due sono apparsi spesso sottotono, condizionati anche dagli infortuni subiti nelle prime giornate di campionato. Un calo di rendimento evidente, al contrario di quanto si era visto sul finale dello scorsa annata, emerso soprattutto nelle gare contro Lazio e Juventus. Basta pensare che con loro dal primo minuto il Torino non ha mai portato a casa i tre punti in questa nuova stagione di Serie A: un motivo in più per Ivan Juric di dare fiducia a un Tameze che sembra finalmente potersi guadagnare un posto fisso. Contro gli uomini di Simone Inzaghi è probabile che uno tra Ricci e Ilic possa cedergli una maglia. Se così non dovesse essere, il tecnico potrebbe optare anche per un 3-5-2, già utilizzato nella gara contro il Genoa, in cui Vlasic aveva giocato al fianco di Zapata. Solo ipotesi al momento, visti i nove giorni che ci separano dal match, ma il camerunense scalpita.