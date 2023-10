In Serie A solo il Genoa ha effettuato meno tiri dei granata fino ad oggi. Per la squadra di Juric tirare e fare gol è un problema

La pausa per le nazionali come sempre dà modo alle varie squadre di Serie A di ricaricare un po’ le batterie e analizzare con maggiore attenzione e tranquillità l’andamento della stagione. In casa Toro, senza alcuna ombra di dubbio, sono diversi gli aspetti sui quali bisogna lavorare ancora molto e Ivan Juric e i suoi giocatori ne sono ben consapevoli. Guardando fino adesso i numeri, i dati e le statistiche della Serie A, la squadra granata nella classifica dei tiri effettuati è penultima. Solo il Genoa ha tirato meno del Toro. La squadra di Juric fino ad oggi ha effettuato solamente 77 tiri, mentre i liguri hanno tirato 55 volte. Numeri che preoccupano il Toro, soprattutto se si considera che Napoli, Inter e Monza hanno effettuato rispettivamente 144, 140 e 120 tiri. Non tirare significa non segnare e questo è un grave problema. Problema per il quale Juric dovrà assolutamente trovare una soluzione a stretto giro di posta, anche perché andando avanti così si rischia che il Toro concluda un altro campionato nell’anonimato, non riuscendo a fare quel salto di qualità che in molti sperano che i granata facciano per poter alzare l’asticella degli obiettivi di anno in anno.

Fino ad oggi i granata hanno realizzato 6 gol

Andando invece ad affrontare più nello specifico la tematica dei gol, il Toro ha segnato 6 reti. Di cui uno contro il Milan, uno contro il Genoa, tre contro la Salernitana e uno contro la Roma. Nelle ultime tre partite di campionato che hanno affrontato, contro Lazio, Hellas Verona e Juventus, i granata non sono mai riusciti a trovare la via del gol. Anche questo è un dato molto preoccupante. Nel massimo campionato italiano solamente Hellas Verona, Salernitana, Udinese, Cagliari e Empoli hanno fatto meno gol rispetto agli uomini di Juric. I granata già dalla partita contro l’Inter dovranno svoltare, cercando di effettuare più tiri in porta e di fare più gol. Sarà dunque fondamentale Duvan Zapata che nel match contro la Juve in realtà non è stato mai pericoloso perché gli sono arrivati pochissimi palloni. L’attaccante colombiano, scaricata la rabbia e la delusione per il derby perso, sta lavorando al Filadelfia per mettere nel mirino l’Inter. Una sfida nella quale né lui né i suoi compagni vorranno sbagliare, anche se sono ben consapevoli che affronteranno una squadra molto ostica che non a caso attualmente è seconda in classifica a -2 dal Milan capolista.