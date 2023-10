Oggi, giovedì 12 ottobre, Nikola Vlasic e Mergim Vojvoda saranno impegnati in Croazia-Turchia e Andorra-Kosovo

Torna la pausa nazionali nel campionato di Serie A. Sono 8 i giocatori del Torino convocati dai rispettivi commissari tecnici per le gare di qualificazione agli Europei 2024: oggi, giovedì 12 ottobre, sarà il turno di Vlasic e Vojvoda. Il croato scenderà in campo contro la Turchia del neo allenatore Vincenzo Montella, alle ore 20:45. In contemporanea Mergim Vojvoda affronterà l’Andorra. Due gare da vincere sia per la Croazia, che si gioca il primo posto in solitaria nel gruppo D, sia per il Kosovo, che dovrà sperare in una sconfitta di Israele e della Romania.