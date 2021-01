L’ex granata Immobile ha parlato anche del Torino in una lunga intervista: “Lasciarlo non è stato semplice ma quel passo mi ha aiutato”

C’è spazio anche per il Torino e per Belotti nella lunga intervista che Ciro Immobile, ex bomber granata attualmente alla Lazio ha rilasciato ai microfoni di Tiki Taka. L’attaccante ha voluto analizzare il momento che sta vivendo con la formazione di Inzaghi senza però dimenticare il suo passato: “Andai via dal Torino nel 2014, la reputavo la scelta migliore, ero giovane e non è stato semplice. Ma quel passo mi ha aiutato tanto, come mi ha aiutato il periodo trascorso in granata. Si fanno delle scelte, ora ho fatto quella di sposare il progetto Lazio fino alla fine della carriera. Mi sento responsabile della felicità dei tifosi. Si è creato un legame talmente forte con la società, i tifosi, l’allenatore. La mia famiglia si trova benissimo a Roma“.

Su Belotti: “Ha tanta energia, con lui ci troviamo bene”

E sul rapporto con il Gallo Belotti, suo compagno in Nazionale: “Con Belotti ci troviamo bene, lui ha sempre quest’energia anche quando si è fatta una certa ora. Io sono un po’ più grande di lui, gli dico che dobbiamo andare a dormire presto, anche perché dobbiamo risparmiare energie”.

“Ventura? Con lui ho avuto sempre un ottimo rapporto nel Torino e me lo sono portato nell’Italia. Ci sono stati un po’ di problemi, quando le cose iniziano ad andare male ti senti sotto pressione, in difficoltà. Volevamo partecipare a tutti i costi al Mondiali, siamo arrivati allo spareggio con troppa paura di non raggiungere il risultato. Non c’era un ambiente sereno, ma no, Ventura non abbandonò il ritiro. Con Mancini stiamo facendo un ottimo lavoro, abbiamo riavvicinato la gente alla Nazionale. Ci stiamo divertendo“.