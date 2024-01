In vista della sfida contro il Torino, Claudio Ranieri dovrà fare i conti con l’assenza di quattro calciatori infortunati

Torna in campo il Toro dopo una settimana di stop, e lo fa andando a visitare il Cagliari di Claudio Ranieri. I rossoblù sono reduci dalla brutta sconfitta in rimonta nello scontro diretto contro il Frosinone, che li ha fatti avvicinare alla zona retrocessione. Per questo motivo, una vittoria in una giornata speciale, in cui verrà ricordato Gigi Riva, sarà fondamentale per rialzarsi e riprendere il percorso verso la salvezza. Ranieri, però, dovrà fare i conti con qualche assenza.

Gli indisponibili del Cagliari

Così come per la trasferta in Ciociaria, ai sardi mancheranno sicuramente tre giocatori. In primis lo sfortunato Marko Rog, ai box dall’estate per la seconda rottura del legamento crociato subita in carriera. Dopodiché a mancare sarà anche Gaetano Oristanio, talentino scuola Inter che ha trovato la rete due volte in stagione. Il classe 2002 è fermo dai primi giorni di gennaio, quando ha subìto la frattura del metatarso. Stessa tipologia di infortunio anche per Eldor Shomurodov, attaccante uzbeko che ha anche dovuto rinunciare alla Coppa d’Asia a causa del problema riscontrato il dicembre scorso. Il calciatore in prestito dalla Roma rientrerà in gruppo la prossima settimana, ed è quindi certa la sua assenza contro il Toro. L’unico che potrebbe recuperare è Marco Mancosu, che convive con problemi al ginocchio da agosto. Adesso sembra tutto alle spalle, e il centrocampista ex Lecce potrebbe figurare tra i convocati venerdì.

Spicca l’assenza di Luvumbo

Al di là degli infortunati, a spiccare è l’assenza di Luvumbo Zito. L’esterno offensivo angolano è impegnato con la propria nazionale in Coppa d’Africa, ed è assente ormai dai primi di gennaio. Considerato come l’Angola abbia superato il proprio girone da capolista, si prolunga il periodo lontano dalla Sardegna per il classe 2002.