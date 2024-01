Dopo aver ricevuto il quarto cartellino giallo in campionato contro il Genoa, Buongiorno è ora diffidato e rischia la squalifica

Una prima parte di stagione da protagonista, quella vissuta da Alessandro Buongiorno con la maglia del Torino. Il difensore, dopo aver rifiutato il passaggio all’Atalanta in estate, è rimasto con ancor più convinzione ed entusiasmo, aiutando e non poco la squadra in tutte le partite in cui è stato presente. Se non bastassero tutti i clean sheet messi a referto dai ragazzi di Juric, si potrebbe dare uno sguardo alle prestazioni del vice capitano, per capire ancor di più quanto importante sia all’interno delle gerarchie. La voglia di fare e la grinta del numero 4 si notano ancor di più da un dato in particolare: Bongio è il primo giocatore in Serie A per falli commessi, a quota 44. Una statistica che ai più può apparire come negativa, ma la realtà parla di un calciatore che mette sempre il 110% per la maglia.

Al prossimo giallo scatta lo stop

Contro il Genoa, il vice capitano si è beccato la quarta ammonizione in campionato, che lo fa di fatto entrare in diffida. Da adesso in poi, al prossimo giallo scatta la squalifica. Buongiorno dovrà quindi stare molto attento, soprattutto a evitare cartellini in questo periodo molto importante. Nelle prossime partite, infatti, i granata affronteranno Cagliari, Salernitana, Sassuolo e Lecce, tutte squadre di medio-bassa classifica che possono portare bei punti al Toro. Un’assenza del classe ’99, vera e propria montagna difensiva, potrebbe indebolire la rosa. Se a questo si aggiunge anche l’ormai lunga assenza di Schuurs, si percepisce quanto difficile per Juric sarebbe giocare anche una sola partita con i due suoi leader contemporaneamente assenti. Buongiorno dovrà quindi affrontare le prossime partite con la consapevolezza di dover essere il più corretto possibile, per evitare di saltare una partita e di mettere in difficoltà i propri compagni e l’allenatore.