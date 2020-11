Toro in ansia per Belotti: oggi gli accertamenti

Problemi per Belotti durante la sfida con la Lazio, che lo hanno costretto ad uscire anticipatamente: oggi gli esami per verificarne le condizioni

Tra i tanti problemi che il Toro sta riscontrando, nella sfida contro la Lazio si è aggiunta un’altra tegola per Giampaolo: l’infortunio di Belotti. Il Gallo ha infatti riscontrato un problema al ginocchio, che lo ha costretto ad uscire dal campo anticipatamente dopo un primo tentativo di continuare a giocare. Affranto, ha abbandonato il terreno di gioco al 77′, sistemandosi in panchina per continuare a sostenere i compagni da lì, con del ghiaccio sulla parte lesa. Anche quest’anno è lui a tenere a galla la compagine granata a suon di gol e perderlo complicherebbe ulteriormente le cose, soprattutto in un momento come questo.

I granata sperano di vedere il Gallo in campo già col Genoa

Nel corso della giornata verranno effettuati alcuni esami ed accertamenti per definire la gravità dell’infortunio. Le due sfide ravvicinate rispettivamente contro Genoa e Crotone devono portare almeno alla prima vittoria stagionale o i granata rischiano di riprecipitare nel baratro. Con un Belotti in più sarebbe sicuramente più facile, per questo la speranza generale prevede che torni in tempo utile per giocare già mercoledì, quella di Giampaolo in primis.