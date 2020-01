L’infortunio di Bremer non preoccupa anche se il giocatore si sottoporrà ad accertamenti in vista di Lecce-Torino di domenica

Ha lasciato il campo al 38′ della ripresa, con il Toro avanti 2-1 grazie alla sua doppietta. Un cambio obbligato per Mazzarri, che ha richiamato il difensore per un problema muscolare. Il brasiliano potrebbe essere sottoposto ad accertamenti per capire se il dolore al polpaccio potrà permettergli comunque di essere a disposizione per la sfida di domenica a Lecce. “Ho preso una botta al polpaccio ma sto bene”, ha detto in mista il difensore. Sensazione confermata poco dopo in conferenza stampa anche da Mazzarri.