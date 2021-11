Il caso Pjaca è stato uno dei motivi che hanno fatto perdere le staffe a Juric e portato al ribaltone nello staff medico

Il mese di ottobre, in casa Torino, è stato caratterizzato dalla rivoluzione dello staffi medico: le dimissioni del dottor Minafra, l’arrivo del dottor Salvucci e la promozione a Responsabile Sanitario del club del dottor Mozzone. Un ribaltone arrivato dopo uno sfogo pubblico di Juric, che si era lamentato della gestione dei calciatori infortuni. Ora è stato lo stesso allenatore a spiegare uno dei motivi principali della sua rabbia: il caso dell’infortunio Pjaca. “Noi con Pjaca abbiamo fatto un errore come società. Contro la Lazio abbiamo fatto giocare un giocatore che non doveva scendere in campo e un piccolo problema si è trasformato in un problema più grande” ha dichiarato l’allenatore in conferenza stampa.

Pjaca: l’infortunio contro la Lazio

Pjaca, nei giorni precedenti alla partita, aveva accusato un lieve affaticamento muscolare ma Juric, il giorno della partita, aveva ricevuto rassicurazioni riguardo alla possibilità di impiegare il calciatore croato per uno spezzone di gara. E’ così che al 73′ lo aveva mandato in campo al posto di Josip Brekalo e, pochi minuti dopo, con un preciso colpo di testa il numero 11 aveva anche portato in vantaggio il Torino. Poi però il dolore al polpaccio si è fatto più acuto e quello che era un semplice affaticamento muscolare si è trasformato in un infortunio più grave, in uno stiramento che da una quarantina di giorni sta tenendo ai box il calciatore (domani tornerà almeno in panchina per la prima volta dalla gara contro la Lazio del 23 settembre). Pjaca quella partita contro i biancocelesti non avrebbe dovuto giocarla: se fosse rimasto in panchina si sarebbe potuto evitare un così lungo stop. Ed è di questo che ora si rammarica Juric.