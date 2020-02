Lecce-Torino, Verdi si fa male e lascia il campo

Il numero 24 del Torino, Simone Verdi, ha lasciato il campo al 23′ del primo tempo a causa di un infortunio muscolare

Poco più di 20 minuti: tanto è durata la partita di Simone Verdi al Via del Mare. Il giocatore è infatti uscito dal campo a causa di un infortunio muscolare alla coscia sinistra (flessori): Mazzarri è stato costretto a richiamarlo in panchina e ad inserire Millico, subito in campo al posto del numero ventiquattro. In programma esami per il giocatore nelle prossime ore.