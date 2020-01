Lecce-Torino: ecco dove vedere la partita in TV e in streaming

Lecce-Torino, partita valida per la 22^ giornata del campionato di Serie A, in programma domenica 2 febbraio alle 18: ecco come vederla in TV e streaming

Terza giornata del girone di ritorno del campionato Serie A 2019/2020 ed è il turno di Lecce-Torino. I granata di Walter Mazzarri, reduce dalla clamorosa sconfitta per 0-7 contro l’Atalanta al Grande Torino e dalla successiva eliminazione (ai tempi supplementari) nei quarti di finale di Coppa Italia contro il Milan, affronterà al Viadel Mare di Lecce proprio i giallorossi allenati da Fabio Liverani e 17esimi in classifica a 16 punti. Per i granata una partita da sfruttare per risollevarsi dopo due cocenti sconfitte che hanno azzerato il morale della sqaudra. I leccesi, dal canto loro, arrivano dal ko esterno in casa dell’Hella sVerona (diretta concorrente) per 3-0 e vorranno presto dimenticarla in casa. Lecce-Torino, in programma domenica 2 febbraio alle 18, sarà trasmesso su Sky e in streaming su Sky Go.

Serie A 2019/2020: dove vedere le partite in TV

Anche per questa stagione a spartirsi la trasmissione in diretta delle partite del campionato di Serie A sono Sky e DAZN. Sky trasmette quest’anno sette partite ogni fine settimana: quelle del sabato (escluso il posticipo), quelle della domenica pomeriggio (eccetto la sfida di Dazn), e tutte le altre gare della domenica (sia delle 18 che delle 20.45) e quelle eventuali del lunedì. Il servizio streaming Dazn invece detiene i diritti per una sfida della domenica alle 15 oltre alla sfida del sabato sera alle 20.45 e alla partita delle 12.30 della domenica.