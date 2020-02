Torino: De Biasi o Longo i principali candidati alla sostituzione di Mazzarri - Toro.it

Walter Mazzarri vicino all’esonero, due i principali candidati alla sostituzione del tecnico toscano: Gianni De Biasi e Moreno Longo

Tra il Torino e Walter Mazzarri il divorzio sembra essere molto vicino: dopo in una settimana la squadra granata ha prima incassato lo 0-7 casalingo contro l’Atalanta, poi è stata eliminata dalla Coppa Italia per mano del Milan, infine è arrivato il 4-0 del Lecce al Via del Mare. Urbano Cairo sta ora decidendo se proseguire con il tecnico toscano o cambiare allenatore: in caso di esonero i principali candidati alla sostituzione sono Moreno Longo e Gianni De Biasi. Resta viva anche l’ipotesi Davide Ballardini. L’eventuale nuovo allenatore con ogni probabilità sarà un traghettatore: nella prossima stagione il tecnico potrebbe poi ancora cambiar.e