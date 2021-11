Nell’elenco dei calciatori convocati per Torino-Udinese non c’è Simone Verdi: il trequartista è stato fermato da un nuovo infortunio

Tra i convocati di Ivan Juric per Torino-Udinese non c’è Simone Verdi. Nessun mistero però dietro l’assenza del trequartista che, nel corso degli ultimi allenamenti, ha subito un infortunio muscolare: un’elongazione al bicipite femorale della coscia destra. Nei prossimi giorni verranno meglio valutate le condizioni del numero 24 per capire anche i tempi di recupero.