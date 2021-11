Contro l’Udinese, il Torino cerca la terza vittoria consecutiva in casa: tra le mura amiche i granata hanno costruito la loro fortuna

Se si giocasse solo in casa, il Torino sarebbe ottavo in Serie A. Dodici gol fatti, solo sei reti subite, tre vittorie e un pari, con due sconfitte (contro Atalanta e Juventus), arrivate entrambe in modo beffardo, nel finale. E’ un peccato, che la squadra di Juric debba poi andare anche in trasferta. Lì, ad esempio, è arrivata la brutta sconfitta che ha preceduto la sosta, a La Spezia. Quell’1-0, adesso, i granata lo devono riscattare nella sfida contro l’Udinese. In casa, là dove il Toro si sente a proprio agio. Là dove il Toro ha vinto le ultime due partite disputate: Genoa e Sampdoria si sono arrese prendendo tre gol a testa.

Tre vittorie di fila in casa? Ecco da quando non succede

Facciamo qualche calcolo, sfidando la scaramanzia. Vincendo contro l’Udinese, il Toro arriverebbe a tre vittorie casalinghe consecutive. E’ un risultato che al club manca dalla stagione 2018/2019. Quell’anno, Mazzarri e i suoi ragazzi vinsero in casa contro Milan, Sassuolo e Lazio, tra aprile e maggio. Juric eguaglierebbe quel risultato, conquistando i tre punti lunedì sera. Sarebbe un ulteriore segnale di conforto per i granata, che arrivano da due stagioni disastrose anche per il rendimento al “Grande Torino”.