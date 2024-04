Quando si giocherà Inter-Torino? Le ipotesi in questo momento sono due, e tutto dipende dalla festa scudetto dei nerazzurri

A una settimana dall’inizio della 34ª giornata di Serie A, la Lega Calcio non ha ancora reso noto il palinsesto. Un ritardo dovuto innanzitutto alla polemica della Roma, la cui gara da recuperare contro l’Udinese è stata programmata a giovedì 25 aprile, e inoltre anche al dubbio legato alla festa scudetto dell’Inter. I nerazzurri affronteranno proprio il Torino nel prossimo turno, ma bisogna capire quando verrà disputata la partita.

Le ipotesi

Tutto dipende dall’Inter. I nerazzurri, infatti, hanno in questa settimana il primo match point scudetto, e la possibilità di vincerlo in casa dei rivali storici del Milan. Per conquistare aritmeticamente lo Scudetto lunedì alla squadra di Simone Inzaghi serve una vittoria contro i rossoneri, che in questo momento vivono un periodo molto negativo. In caso di Scudetto già questa settimana, la seconda stella potrebbe essere celebrata con pullman scoperto e concerto a San Siro tra lunedì notte e martedì pomeriggio, e dunque la sfida contro il Torino verrebbe programmata per domenica 28 aprile alle ore 20.45. Nel caso in cui l’Inter non dovesse vincere lunedì, invece, basterebbe un risultato favorevole contro i granata per festeggiare il trionfo. Per motivi di ordine pubblico, e per permettere eventualmente ai nerazzurri di festeggiare, la partita potrebbe essere quindi anticipata a sabato 27 aprile alle ore 15. Ancora tutto da definire, ma in questo momento sembrano essere queste due le ipotesi più accreditate per poter giocare la sfida contro i futuri campioni d’Italia.