Ecco il dato del bilancio 2023: al Torino sono arrivati soldi anche dalla vendita di Bremer alla Juventus, tramite bonus

Come di consueto, sono tanti gli spunti quando viene pubblicato il bilancio del Torino. Quello del 2023, mette in risalto che il Torino, ha incassato dei soldi dalla vendita di Bremer. Tramite bonus infatti, sono arrivati nelle casse del Toro 2,5 milioni di euro. Facevano parte della cifra che i bianconeri dovevano ancora ai granata. Sono passate quasi due stagioni dalla cessione agli eterni rivali del difensore brasiliano. Lì non ha reso come al Toro, dove era stato nominato miglior difensore della Serie A 2021/2022. Adesso, potrebbe di nuovo finire sul mercato.

La trattativa

Nell’estate del 2022, Bremer ha tradito i colori del Toro. Dopo aver cantato e ballato sotto la Maratona “chi non salta bianconero è”, è andato alla Juventus. Lo voleva l’Inter, ma poi i bianconeri hanno avuto la meglio. Il costo è stato di 50 milioni. 41 milioni di parte fissa, che la Juve si è impegnata a versare in 3 rate. Poi ci sono 9 milioni di bonus. 2,5 di questi sono stati incassati dal Toro nel 2023. Il Toro lo aveva pagato circa 6 milioni dall’Atletico Mineiro. Al Toro spettano ancora altri 2,1 milioni di euro di bonus.

Si tratta di una plusvalenza

Quella di Bremer quindi, nel 2023, si tratta di una plusvalenza. Alcuni giocatori, come Izzo e Verdi, hanno invece portato a minusvalenze. Ovvero alla perdita di soldi. Non solo Bremer ha portato plusvalenze. Anche Singo (andato al Monaco) e Lukic (andato al Fulham) hanno portato soldi. Lukic 8,981 milioni di euro, mentre Singo 9,113 milioni di euro. Il bilancio complessivo però, è in perdita.