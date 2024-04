Ivan Juric carica il suo pupillo Nikola Vlasic: il numero 16 però, sta facendo troppo poco in Serie A per essere determinante

C’è una costante nel Torino, che non cambia mai: Nikola Vlasic titolare sulla trequarti. Si tratta di un giocatore centrale nel progetto Toro del tecnico. La sua stagione però, non è stata esaltante. Juric lo carica in vista delle ultime 6 partite in Serie A. Troppi pochi gol e troppi pochi assist per uno come lui, che non sta facendo la differenza. Juric è certo che possa diventare un grande giocatore, ma deve diventare più incisivo. Lo scorso anno aveva fatto bene, anche se era calato dopo il Mondiale. Quest’anno alti e bassi, ma più bassi che alti: è mancata continuità e lucidità negli ultimi metri. Nonostante questo, Juric ha stima e fiducia in lui e non lo toglie dal campo.

La sua stagione

Per averlo, il Toro in estate lo ha pagato ben 12,8 milioni di euro al West Ham. Precisa richiesta di Juric, era partito male in stagione, come molti altri. Poi si è ripreso ma può fare ancora meglio. In 30 partite in Serie A, 3 gol e 2 assist. Ha segnato contro Sassuolo, Napoli e Udinese. Contro la Juventus, si è ritrovato spesso in posizioni dalle quali avrebbe potuto calciare in porta. O almeno accelerare e diventare pericoloso. Anche in fase di copertura, ha dimostrato dei limiti. Basta vedere i gol presi contro Napoli ed Empoli (il secondo). Nella zona in cui gioca lui, non si possono perdere palloni o ripiegare male.

Le parole di Juric

Juric su di lui ha detto: “Tanti hanno voglia di imparare, lui faceva un calcio molto anarchico in Russia, molto di impulso, ora si vede che comincia a trovare la posizione”. Rispetto a inizio anno infatti, gioca meglio tra le linee. Spesso e volentieri si fa trovare nel posto giusto, con il corpo posizionato correttamente. Mancano però le imbucate e gli spunti per segnare. Da lui ci si aspetta di più.