I dati del bilancio del 2023: il Torino ha visto aumentare i ricavi derivanti dalle sponsorizzazioni e dallo stadio

Come solito a questo punto dell’anno, il Torino ha reso pubblico il bilancio economico-finanziario del 2023. Tante le cose che risaltano all’occhio di azionisti e tifosi: dai soldi spesi durante il mercato a quelli ricavati dalle cessioni, passando anche per le plusvalenze e le minusvalenze effettuate. Non solo roba legata al campo, però, perché alle voci “Ricavi da gare nazionali” e “Ricavi da sponsorizzazioni e pubblicitari“ sono tanti gli spunti che possono essere evidenziati.

Stadio: ricavi in aumento

“Ricavi da gare nazionali”, ovviamente fa riferimento alle entrate provenienti dallo stadio in occasione delle sfide di Serie A e di Coppa Italia. E, sebbene nella stagione precedente il Torino non abbia chiuso in classifica con un piazzamento tale da portare entusiasmo per la nuova annata, i ricavi sono aumentati. Si è passati da 4,479 milioni a 6.179, per un aumento del 38%. Un buon incremento, legato più a una maggiore affluenza che a una lieve crescita dei prezzi.

Incremento anche per gli sponsor

Oltre ai ricavi inerenti alle partite giocate in casa, un grande aumento lo si è visto per quanto riguarda le sponsorizzazioni e gli accordi di partnership che il club è riuscito a stringere con le varie società. Il brand del Torino è infatti aumentato leggermente rispetto agli anni passati – anche grazie ad acquisti di stampo più internazionale – e questo ha fatto sì che i ricavi aumentassero da 10.609 milioni a 13.214 milioni (il 25%). Dati importanti dunque per la società, che rimarcano una – seppur piccola – crescita a livello aziendale e finanziario. E pensare che in caso di qualificazione in Europa il prossimo anno tutte le entrate potranno crescere a dismisura: un buon piazzamento quest’anno farebbe molto bene non solo alla squadra in sé, ma anche alle casse del club.