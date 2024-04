Osservando il bilancio del Torino del 2023, si può notare come le plusvalenze ammontino a 23 milioni: spiccano le cessioni di Lukic e Singo

Come di consueto, anche quest’anno a metà aprile il Torino ha pubblicato il bilancio economico-finanziario relativo all’anno terminato da poco. Tanti gli spunti interessanti, che riguardano i ricavi derivanti da stadio, sponsor, cessioni di giocatori e non solo. Proprio a proposito di calciomercato, è bene capire quanto il club granata abbia incassato dalle vendite di alcuni calciatori, e in particolare quanto sia stato l’utile. Rispetto alle sessioni di mercato degli anni precedenti, nel mercato estivo del 2023 Cairo e Vagnati sono riusciti a non vendere alcun big. L’unica grande cessione è stata quella di Singo, che ha accompagnato la partenza di Lukic in direzione Londra avvenuta nel gennaio del 2023, e questi due trasferimenti hanno rappresentato delle plusvalenze importanti.

Da Lukic, Singo e Bremer oltre 20 milioni di plusvalenze

Le tre cessioni più importanti delle ultime due stagioni sono state quelle di Bremer, Singo e Lukic. E proprio queste tre, nel bilancio reso pubblico dal Torino, appaiono come le plusvalenze principali dell’ultimo anno. Nonostante Bremer sia stato venduto nell’estate del 2022, infatti, alcuni bonus presenti all’interno del suo contratto hanno permesso al Torino di ricevere altri 2,5 milioni nella scorsa sessione estiva di calciomercato. Dopodiché, per quanto riguarda Lukic, i granata hanno incassato circa 9,8 milioni di euro dalla sua cessione al Fulham, per una plusvalenza totale di 8,981 milioni. Infine, l’utile più grande riguarda Singo. L’esterno ivoriano, arrivato nel gennaio del 2019 per 200mila€, è stato rivenduto al Monaco per un totale di 10 milioni; facendo dei conti tra ingaggio e spese effettuate, il Toro ha ottenuto una plusvalenza di 9,113 milioni di euro.

Kone, Warming e le altre minori

Ai 20 milioni di plusvalenze ottenuti grazie alla vendita di Bremer, Singo e Lukic vanno aggiunte anche quelle – nettamente più inferiori – derivanti dalle cessioni di giocatori del calibro di Kone, Warming e non solo. In particolare, il centrocampista passato al Como ha portato nelle casse del Toro 1,482 milioni di euro, nonostante la cessione ancora non definita. In ordine decrescente, poi, non vanno dimenticati i 375mila€ legati a dei bonus presenti nel contratto di Berenguer (ora all’Athletic Club) e i 225mila in quello di Lyanco. Ultimi, all’interno del bilancio il club ha inserito anche in forma anonima (“Altri”) tutte le cessioni minori che hanno permesso di ottenere una plusvalenza totale di 257mila€. Il totale, dunque, ammonta a poco più di 23 milioni di euro di plusvalenze, che si contrappone ai 5 milioni di minusvalenze rappresentati soprattutto dalle cessioni di Verdi e Izzo.