Il Torino, come di consueto, ha pubblicato i dati relativi al bilancio: come negli ultimi anni è ancora in perdita

Il Torino ha pubblicato i dati relativi al bilancio della stagione 2023. Come si può notare dal documento ufficiale il club ha chiuso ancora in perdita, come accaduto nelle stagioni precedenti. Se il 2021 si era chiuso con una perdita di 37,79 milioni di euro, nel 2022, grazie in particolare alla cessione di Gleison Bremer alla Juventus, la perdita è stata ridotta a 6.831.000 euro. L’ultimo bilancio in positivo resta quindi quello del 2017, che era stato chiuso con un utile addirittura di 37,2 milioni.

Spese e ricavi nel 2023

Studiando il documento pubblicato dal club è facile notare come il bilancio rispetto al 2022 sia peggiorato. Nel 2023 il Toro ha speso un totale di 109,4 milioni di euro, contro i 117,9 milioni del 2022. I ricavi di quest’anno ammontano invece a 101,1 milioni, contro i 112,7 della scorsa annata. I costi si sono dunque abbassati, ma sono diminuiti i ricavi. Nel 2022 il Toro aveva guadagnato anche 1,2 milioni dalla FIFA per i giocatori che erano stati impegnati al Mondiale, un introito che nel 2023 non è entrato nelle casse del club.