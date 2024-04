In vista del match contro il Frosinone ecco i precedenti andati in scena al Grande Torino: il Toro ha sempre vinto

Quello tra Torino e Frosinone sarà un match più difficile di ciò che suggeriscono i precedenti andati in scena all’ombra della Mole. Il Toro, infatti, ha sempre vinto. Due le gare giocate tra le due squadre in casa granata in Serie A: la prima il 16 gennaio del lontano 2016. Quel match segnò il ritorno di Ciro Immobile al Toro e fu proprio un rigore dell’attaccante ad aprire le marcature dopo soli 9′ minuti. Poi la doppietta di Belotti e il gol di Benassi stesero i giallazzurri, che risposero con il gol di Sammarco e l’autorete di Avelar. 4-2 il risultato finale nel primo precedente del massimo campionato giocatosi al Grande Torino. Una gar Si replicò poi il 5 ottobre del 2018: il risultato fu simile, con un 3-2 in favore degli uomini di Mazzarri. Segnarono Rincon, Baselli e Berenguer, che replicarono alle reti di Goldaniga e Ciano. Domenica si rigiocherà in un clima diverso: il Toro è in piena corsa per un posto in Europa e avrà la spinta di uno stadio pieno. Il Frosinone, al contrario, dovrà cercare di strappare punti utili alla salvezza, dopo il super pareggio ottenuto al Maradona di Napoli.

I precedenti in Serie B e in Coppa Italia

Due i precedenti disputati invece in Serie B. Una vittoria a testa per i due club: quella dei granata il 6 marzo 2010, grazie alla tripletta di Rolando Bianchi nel match terminato per 3-1. Per i canarini invece un successo in trasferta nella successiva stagione, quando Sansone e Lodi risposero al gol di Pratali. 1-2 il risultato finale in quel 23 ottobre al Grande Torino. Più recente, infine, l’unico match tra Torino e Frosinone valido per la Coppa Italia. Un precedente amaro per il Toro, eliminato dalla competizione lo scorso novembre. La gara si era decisa ai supplementari dopo l’1-1 dei tempi regolamentari, fissato da Ibrahimovic prima e da Zima poi. Decisiva la rete di Reinier nel corso del primo tempo supplementare, che ha sancito l’eliminazione del Toro ai sedicesimi di finale.