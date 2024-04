Ecco chi affronteranno le avversarie del Toro per la corsa all’ottavo posto nella prossima giornata di Serie A

Ora che l’ottavo posto vale ufficialmente l’Europa le pretendenti alla qualificazione alle coppe europee affronteranno ogni gara con più consapevolezza e determinazione. È il caso, in particolare, di Lazio, Napoli, Torino, Fiorentina e Monza, appaiate a pochi punti di differenza tra il settimo e l’undicesimo posto. Ecco chi affronteranno nel prossimo turno di Serie A.

Corsa all’Europa, le gare del 33° turno

Genoa-Lazio sarà la gara che aprirà il 33° turno di Serie A. I capitolini saranno impegnati su un campo ostico, dove tante delle big hanno compiuto passi falsi. Il Toro dovrà seguire questa partita con molta attenzione dal momento che i biancocelesti sono a pari punti con il Napoli ottavo. Napoli che, nel prossimo turno di Serie A, affronterà l’Empoli. Gli uomini di Nicola puntano alla salvezza e proveranno a fare risultato al Castellani per allontanarsi dalle zone calde della classifica. La Fiorentina sarà invece ospite all’Arechi di Salerno, in una gara che sulla carta non dovrebbe presentare grosse insidie. Gli uomini di Colantuono sono ultimissimi a quota 15 punti, a 13 di distanza dal quartultimo posto. Il loro destino sembra ormai essere segnato e un cambio di rotta sembra ormai impossibile. Infine il Monza: è quella che aspetta i brianzoli forse la gara più complicata tra quelle che attendono le pretendenti all’ottavo posto. I biancorossi affronteranno infatti l’Atalanta, reduce dal passaggio del turno in Europa League ai danni del fortissimo Liverpool di Klopp. A Colpani e compagni servirà una prova super per centrare i tre punti contro i nerazzurri che sì saranno fisicamente provati, ma che viaggeranno sulle ali dell’entusiasmo.

Il Torino contro il Frosinone

Per continuare a credere nel sogno Europa il Torino di Ivan Juric ospiterà il Frosinone di Eusebio Di Francesco, che da mesi lotta per la salvezza. I giallazzurri, dopo una prima parte di stagione entusiasmante in cui si sono rivelati la sorpresa del campionato, sono sprofondati in classifica a causa di una lunga serie di sconfitte e pareggi. Per i granata, che attualmente si trovano a 4 punti dal Napoli 8°, è vietato sbagliare.