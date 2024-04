Contro il Frosinone non ci sarà Samuele Ricci e Juric è pronto a schierare dall’inizio Linetty-Ilic: i numeri della coppia

Cresce l’attesa per Torino-Frosinone, gara valida per la 33ª giornata del campionato di Serie A. Ivan Juric sarà costretto nuovamente a mettere le toppe: a centrocampo mancherà infatti Samuele Ricci che a Empoli, da diffidato, ha rimediato un’ammonizione pesante. Ecco allora che l’allenatore croato dovrebbe sostituirlo con Ivan Ilic, che ormai ha pienamente recuperato dalla lesione del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro rimediata a inizio marzo. Il serbo dovrebbe far coppia con Linetty, vista l’indisponibilità di Gineitis e la propensione di Tameze a ricoprire il ruolo di braccetto.

Linetty-Ilic, i numeri della coppia

Chiamarla coppia inedita è forse azzardato. I due sono partiti dal primo minuto tre volte nel 3-4-1-2 organizzato da Ivan Juric, contro Fiorentina (pareggio), Lazio (sconfitta) e Atalanta (vittoria). Quattro invece le occasioni in cui il tecnico li ha mandati in campo da titolari nel il 3-5-2, con Vlasic o Ricci ad agire in linea mediana: Torino-Empoli (1-0), Bologna-Torino (2-0), Monza-Torino (1-1), Torino-Sassuolo (2-1). Quando l’allenatore li ha fatti giocare dall’inizio il Toro ha raccolto in totale 11 punti in 7 partite. Insieme non giocano dallo scorso 2 marzo, proprio quando Ilic si era fatto male al ginocchio. Ora Juric sarà obbligato a schierarli dall’inizio, con la speranza che il serbo riesca a tenere botta per tutti i 90′ minuti. Se così non dovesse essere, il tecnico potrebbe spostare Tameze sulla linea del centrocampo a gara in corso, inserendo al posto del serbo un difensore.