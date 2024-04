Domenica sarà di nuovo Torino-Frosinone: nei due precedenti di questa stagione i granata sono stati penalizzati due volte dagli arbitri

Domenica pomeriggio il Torino sfiderà per la terza volta in stagione il Frosinone di Eusebio Di Francesco. Le due squadre si sono incrociate infatti non solo nell’andata di campionato, ma anche nei sedicesimi di finale di Coppa Italia. Il bilancio è fin qui in favore dei ciociari, che oltre a pareggio interno nella gara di Serie A hanno avuto la meglio anche in Coppa, passando il turno dopo 120 minuti. In entrambe le sfide, però, lo zampino degli arbitri ha avuto un risvolto negativo nei confronti della squadra di Juric.

Torino penalizzato due volte

L’episodio più eclatante risale alla sfida di Coppa, precisamente ai supplementari. Terminati 1-1 i tempi regolamentari, Buongiorno e compagni avevano iniziato molto bene il tempo aggiuntivo, giocando in modo molto offensivo. Proprio in un’azione d’attacco Demba Seck è stato atterrato all’interno dell’area di rigore da un difensore avversario, ma né “in diretta” né dopo il consulto del VAR il direttore di gara in quel caso ha assegnato il chiaro penalty al Toro, con il Frosinone che ha poi segnato il gol vittoria pochi minuti dopo. L’altro precedente, invece, risale alla sfida di campionato, anch’essa condizionata pesantemente. In quel caso nei minuti iniziali di partita il difensore giallazzurro Oyono ha commesso due falli da giallo a distanza di pochi secondi, ricevendo però un solo cartellino. In caso di rosso (dopo 9 minuti) la partita sarebbe cambiata certamente, mentre la realtà dei fatti ha permesso a Di Francesco di giocare in parità numerica per tutta la partita. Due episodi che certamente avrebbero potuto influenzare in positivo la stagione del Toro (soprattutto per quanto riguarda la coppa), ma che invece hanno solamente peggiorato la situazione scaldando gli animi degli uomini in campo e di Juric. La speranza, dunque, è che quella di domenica possa essere una partita corretta anche dal punto di vista arbitrale.