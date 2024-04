Questa sera possibile ufficialità delle 5 italiane in Champions. Il Toro osserva e punta all’ottavo posto in classifica

Può rivelarsi una serata importante quella di giovedì 18 aprile 2024 per quanto riguarda il calcio italiano. Molto dipenderà dai risultati delle gare di Europa e Conference League che coinvolgeranno Atalanta, Roma e Milan nel derby e la Fiorentina. Attraverso i risultati favorevoli alle italiane di queste partite potrebbe infatti arrivare la certezza delle cinque squadre di Serie A che andranno a prendere parte alla prossima Champions League, liberando così posti a cascata per le altre due competizioni. Il Torino, attualmente fuori dal discorso europeo, potrebbe così giocarsi le sue chance per ottenere l’ottavo posto. Andiamo però a sviscerare tutti i possibili scenari.

Attesa per le gare di Atalanta e Fiorentina

Se l’Italia questa sera potrà molto probabilmente fregiarsi delle cinque squadre che andranno a prendere parte alla prossima Champions League, molto è dovuto al confronto attualmente positivo con il calcio inglese. Manchester City e Arsenal sono state rispettivamente eliminate da Real Madrid e Bayern Monaco e , sul versante Europa League, rischia di fare la stessa fine il Liverpool, battuto all’andata dei quarti 0-3 ad Anfield dall’Atalanta. Se i bergamaschi questa sera dovessero avere nuovamente la meglio sui Reds nella partita singola, o se riusciranno a qualificarsi insieme alla Fiorentina impegnata in Conference, lo slot del quinto posto sarà ufficiale. L’Italia infatti al momento guida con un coefficiente di 18,856, davanti a Germania (17,642) e Inghilterra (16,875).

Europa, gli scenari

Come già anticipato, l’ufficialità può arrivare questa sera, ma con quali scenari? Se Atalanta e Fiorentina dovessero passare il turno, indipendentemente dai risultati di quest’oggi, l’Italia salirebbe a 19,384. L’Inghilterra perderebbe il Liverpool, e anche se rimanessero in gioco West Ham (k.o. 0-2 all’andata dei quarti di EL con il Bayer Leverkusen) e Aston Villa, l’Italia con tre squadre sarebbe irraggiungibile. Stesso discorso e punteggio se passasse soltanto l’Atalanta. Cambia invece in caso di eliminazione della squadra di Gasperini e passaggio del turno della sola Fiorentina. Per l’ufficialità bisognerebbe aspettare le semifinali con Liverpool, Bayern e Dortmund ancora in gioco.

E il Toro? Occhio anche alla Coppa Italia

Al momento la Serie A avrebbe diritto a quattro squadre in Champions, due in Europa League e una in Conference League. L’obiettivo è dunque quello di chiudere nei primi due posti del ranking Uefa, che garantirebbe una squadra in più in Champions. Il Torino sarebbe coinvolto nel discorso europeo soltanto in caso di vittoria di Atalanta e Roma dell’Europa League. Le due squadre attualmente sono infatti fuori dai posti Champions e con il trionfo a maggio nella finale di Dublino porterebbero a sei il numero delle squadre qualificate alla massima competizione continentale. Non il Milan perché attualmente secondo in campionato e dunque già avente diritto alla prossima Champions. Resta poi la Fiorentina. Se la squadra di Italiano dovesse vincere la Conference League ad Atene, perdere la finale di Coppa Italia e chiudere dal nono posto in giù in campionato, andrebbe in Europa League insieme alla sesta e alla settima della Serie A. Si libererebbe così l’ottavo posto e qui rientrerebbe pienamente il Torino, il cui distacco dal Napoli è di sole quattro lunghezze. I granata dunque questa sera tiferanno per le italiane, cercando ovviamente di trovare punti pesanti nelle prossime ultime sei giornate.