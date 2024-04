Soltanto un paio di penalty concessi ai granata, trasformati entrambi da Sanabria. Frosinone terzo dietro Inter e Roma

In vista della gara che il Torino affronterà domenica ore 15 con il Frosinone, a balzare all’occhio è il dato che mette a confronto le squadre di Juric e Di Francesco in merito ai rigori concessi nell’arco della stagione, quando siamo giunti alla 32a giornata. Il Frosinone finora ha avuto la possibilità di presentarsi dal dischetto in 9 occasioni, mentre il Torino soltanto in un paio. Media del 77,8% (dato Transfermarkt) per i ciociari in rapporto ai penalty ottenuto e poi realizzati, del 100% per i granata.

Frosinone, recenti errori di Kaio Jorge e Soulé

Nella conquista dei penalty hanno fatto meglio dei prossimi avversari del Torino solo Inter (13) e Roma (10). Subito dietro, appunto, il Frosinone a 9. Il primo è capitato sui piedi di Harroui per il momentaneo 1-0 nella sconfitta di 1-3 maturata poi nell’impegno casalingo col Napoli. Trasformato come quelli di Cheddira nel 4-2 al Sassuolo, di Kaio Jorge nel 2-1 in favore del Lecce e di Matias Soulé nel 2-1 per il Bologna, nel 3-1 per la Lazio e nelle gare entrambe terminate 2-3 con successi di Monza e Milan. Soltanto il rigore siglato da Cheddira ha avuto così un’utilità in termini di punti conquistati. Due gli errori dagli undici metri in questa stagione, calzanti con gli ultimi due concessi ai ciociari. Prima il clamoroso rigore sbagliato di Kaio Jorge al 90’ nello scontro diretto vinto dal Sassuolo 1-0 e successivamente quello dello scorso turno al 30’, sul risultato momentaneo di 1-0, errato da Soulé nella gara poi pareggiata col Napoli per 2-2.

Torino, due su due per Sanabria

Dato molto meno corposo invece per il Torino sempre in merito ai calci di rigore. I granata attualmente occupano l’ultima piazza in compagnia della Salernitana con soli 2 fischi a favore, entrambi però trasformati da un infallibile Tonny Sanabria. Il primo è del 4 dicembre scorso con la rete del raddoppio granata, da intermezzo alle due messe a segno da Duvan Zapata alla sua ex Atalanta. L’altro è invece più recente ed è quello che il 30 marzo ha permesso al Torino di imporsi di misura sul Monza. Freddo Sanabria al 69’ a battere Di Gregorio e a mantenere vive le speranze europee dei suoi.