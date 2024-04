Sfida tra la squadra che ha subito meno gol in casa contro quella che ne ha incassati di più in trasferta. 0 vittorie per i ciociari

Il Torino si appresta ad affrontare il Frosinone nel 33° turno di Serie A. Una sfida che mette a confronto due squadre in lotta per i rispettivi obiettivi di qualificazione europea e permanenza in Serie A. Entrambe cercheranno di fare punti e, di conseguenza, anche di migliorare il dato che riguarda il loro percorso in casa e in trasferta che al momento vede le due squadre differenziarsi principalmente per il numero di reti subite.

Torino come Milan e Bologna alla voce gol subiti

Il Torino fin qui ha disputato 16 gare nella cornice dell’Olimpico-Grande Torino, raccogliendo 28 punti con una media di 1.75, occupando l’ottavo posto nella speciale classifica di Serie A legata al rendimento interno. Il bottino dei granata è di 7 vittorie, 7 pareggi (secondo dato dietro l’Udinese a 9) e 2 sconfitte con Inter e Lazio. Da migliorare sicuramente la statistica sui gol fatti: 15, gli stessi della Salernitana, anche se c’è chi ha fatto peggio come l’Empoli con 12. Eccellente invece il dato sulle reti subite, il migliore del campionato: 8 come Milan e Bologna.

Frosinone a secco di vittorie esterne

Per quanto riguarda invece il Frosinone, attualmente i ciociari sono ultimi nella classifica delle gare giocate fuori casa con soli 5 punti (0.31 di media) guadagnati grazie ad altrettanti pareggi con Udinese, Salernitana, Hellas Verona e i più recenti maturati nelle ultime due gare esterne con Genoa e Napoli. Nessuna vittoria dunque lontano dallo Stirpe per gli uomini di Di Francesco, che attualmente hanno realizzato 15 reti (uno in meno del Torino fermo a 16) e subite 37: nessuno ne ha incassate più del Frosinone. Dati dunque favorevoli per al Torino in vista del prossimo match. Da una parte la squadra di Juric dovrà cercare di migliorare il proprio dato sui gol effettuati e il Frosinone offre in questo senso spiragli interessanti. L’obiettivo sarà però anche quello di evitare di offrire la prima gioia esterna in campionato per gli uomini di Di Francesco, già capaci di imporsi all’Olimpico-Grande Torino nella sfida di che ha estromesso i granata dalla Coppa Italia.