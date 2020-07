Inter-Torino, dove vederla in tv e streaming - Toro.it

Alle 21.45 il calcio d’inizio di Inter-Torino, la sfida che chiuderà la giornata di campionato: ecco come vedere in tv e streaming la sfida di San Siro

Inter-Torino è la sfida che vedrà di fronte l’Inter di Conte e il Torino di Longo. Appuntamento alle 21.45, ultima gara di questa giornata di campionato. Dove vedere in tv e streaming la partita del Toro? Sarà Sky a trasmetterla mentre si potrà vedere in streaming sia su Sky Go che su Now Tv, i due servizi legati proprio a Sky. Il canale della partita Inter-Torino sarà Sky Sport Serie A.

La Serie A su Sky e Dazn

Per questa stagione (e sarà lo stesso anche per il prossimo anno) sono Sky e Dazn a dividersi la trasmissione della partite di Serie A. Su Sky vanno in onda sette delle dieci partite in programma, mentre Dazn, il servizio streaming, trasmette le restanti tre gare.