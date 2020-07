Sorride solo Belotti: il gol all’Inter vale due nuovi record

Con il gol contro l’Inter, Belotti ha aggiunto altri due record granata al suo palmares, entrando sempre più nella storia del Toro

Cresta sempre più alta per il Gallo Belotti, che ancora una volta è riuscito ad emergere a dispetto della squadra. Unica nota lieta contro l’Inter per il Torino, che anche contro i nerazzurri si è fatto rimontare, lasciando per strada altri punti e rimandando la salvezza. Inarrestabile sotto ogni punto di vista, il numero 9 granata si è nuovamente messo in luce realizzando la rete che ha sbloccato il risultato: al 17′ ha infatti approfittato di un errore di Handanovic, dando vita al tap-in vincente che gli è valso il gol nella sesta partita consecutiva.

Belotti, 15 gol per due anni consecutivi, come Pulici e Graziani

Un altro record eguagliato quindi per Belotti, che ha raggiunto così ufficialmente Rizzitelli e Immobile, entrando sempre di più a far parte della storia del club granata. É l’unico del Torino in fondo che in questo periodo ne esce sempre vincitore: il post-lockdown ha decretato la sua rinascita, facendolo tornare ai suoi livelli. Spinto dalla voglia di guidare i suoi verso l’obbiettivo salvezza, il Gallo è riuscito a riportare il Toro ai tempi di Pulici e Graziani non solo per il suo stile di gioco, ma anche a livello di numeri: è infatti l’unico che ha segnato 15 gol per due stagioni consecutive, proprio come quando in campo c’erano i gemelli del gol.

Torino, il Gallo sempre più una garanzia per i granata

Non smette mai di stupire, esternando le sue doti che lo rendono completo sotto più punti di vista. Belotti è in fondo uno di quei giocatori che tutti vorrebbero, data la grande prestanza fisica e lo spirito di sacrificio che lo caratterizzano. A confermare tutto ciò lo stesso Longo nel post-partita contro l’Inter: “Belotti ha qualità straordinarie, è un attaccante davvero completo. Protegge la palla, attacca la profondità, è bravo di testa, sa calciare con tutti i due pimedi. Noi cerchiamo di farlo giocare dove si esprime al meglio, vogliamo metterlo nelle condizioni di esprimersi al meglio“, queste le parole del tecnico, che ha saputo toccare le corde giuste per rimetterlo in carreggiata. Elogi meritati, ma che fanno riflettere: un po’ più di spirito Belotti e qualche gol subito in meno, e forse si potrebbe parlare di altri traguardi da raggiungere.