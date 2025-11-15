Franco Israel ha recuperato a pieno dal suo infortunio: adesso il portiere c’è ed è tornato al 100% tra allenamenti e partitella

In questo fine settimana uggioso in quel di Torino, non c’è nemmeno il campionato di Serie A a mettere di buon umore. C’è infatti in corso la pausa dedicata alle Nazionali. I granata hanno fatto un allenamento di sabato mattina al Filadelfia, a porte aperte davanti a circa 100 persone. Franco Israel ha recuperato a pieno dal suo infortunio. Adesso il portiere è al 100%. Già in settimana si è allenato con il gruppo e poi al Filadelfia questa mattina ha giocato la partitella con la Prima Squadra, affrontando la Primavera. Il fastidio al costato è scomparso e il portiere ha fatto dei buoni interventi nell’amichevole. Fondamentale per lui riprendere il ritmo partita. Paleari però lo insidia…

Il dualismo con Paleari

Israel è arrivato al Torino dallo Sporting Lisbona per essere il portiere titolare, per giocare e per andare al Mondiale con l’Uruguay. E infatti le gerarchie sono le seguenti: Israel, Paleari e Popa. Poi però, dopo Torino-Napoli 1-0 il numero 81 si è fatto male e Paleari si è preso la scena. Contro il Genoa due miracoli pazzeschi nel finale, buone partite anche contro Bologna e Pisa per poi arrivare al derby della Mole, dove ha vinto l’MVP. Diventa difficile farne a meno, proprio adesso che è nel suo stato migliore di forma. Ma Baroni è stato chiaro: non ci sono gerarchie. Il valore del giocatore lo porta ad essere titolare. Chi dimostrerà di più giocherà. Questo vuol dire che adesso che Israel è tornato, non è detto che sia lui il primo portiere. Deve giocarsi il posto con Paleari, che chiamato in causa ha fatto non bene, di più.

Le ultime gare

Le ultime gare giocate con il Torino di Israel erano state comunque ottime, basti pensare al clean sheet contro i campioni d’Italia del Napoli. Portiere ancora da scoprire a fondo, ma che ha comunque dimostrato di saperci fare. L’utilizzo di Paleari e della sua affidabilità ha permesso ai granata di non forzare sul recupero di Israel. La stagione è giunta solo all’11^ giornata ed è tutta da scrivere. Ma sempre meglio avere concorrenza.