L’infortunio di Simeone potrebbe aprire le porte all’esterno marocchino rientrato dall’infortunio e ora di nuovo a disposizione

Dopo l’infortunio in nazionale di Ilic, un’altra tegola si è abbattuta ieri sul Torino di Baroni. Il ko di Simeone è la notizia che staff e tifosi speravano di non ricevere, vista la centralità dell’argentino in questo avvio di stagione e il suo ruolo di trascinatore offensivo.

In attacco, ora, si aprono scenari inattesi, con le opzioni ridotte a Zapata – ancora lontano dalla condizione ideale – Adams e Ngonge, con quest’ultimo apparso però più incisivo da subentrando che dal primo minuto.

In questo contesto potrebbe emergere un oggetto finora misterioso del mercato granata: Zakaria Aboukhlal. Arrivato in estate per ricoprire il ruolo di ala, quando nei piani di Baroni era ancora vivo il progetto del 4-2-3-1, il marocchino aveva trovato spazio nelle prime cinque gare prima di fermarsi per un problema alla coscia.

Aboukhlal prima alternativa agli attaccanti

Superato l’infortunio, per il classe 2000 si apre ora la possibilità di guadagnare minutaggio: con Simeone fuori con ogni probabilità per qualche settimana, Aboukhlal dovrebbe diventare la prima alternativa ad Adams e Ngonge.

L’ex Tolosa, esterno puro, ha già interpretato in passato anche il ruolo di centravanti, soprattutto ai tempi dell’AZ Alkmaar.

I numeri di Aboukhlal in Francia

I suoi numeri in Francia – 25 gol e 9 assist negli ultimi tre anni al Tolosa – raccontano di un giocatore capace di incidere. Ora il Toro si aspetta che possa farlo anche in granata, ripagando i quasi 10 milioni investiti e candidandosi come arma a gara in corso o, chissà, come titolare temporaneo in attesa del ritorno del Cholito.