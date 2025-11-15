Ecco chi saranno i giocatori del Torino che oggi scenderanno in campo con i propri paesi per sfidare le nazionali avversarie

Terza giornata di partite per i granata impegnati con le proprie nazionali. Dopo Njie, Pedersen, Gineitis, Asllani, Ilic, Ismajli, Coco, Ilkhan, Masina e Vlasic, oggi tocca ad altri granata.

Sui 12 convocati, in data odierna tocca quindi agli ultimi 2 giocatori del Torino che dovranno scendere in campo per rappresentare i propri paesi.

Maripan sarà il primo granata a scendere in campo. Alle ore 16:00 il suo Cile se la vedrà con la Russia in un amichevole di prestigio.

Alle 20:45 sarà invece il turno di Adams, che con la Scozia affronterà la Grecia nel gruppo C delle qualificazioni mondiali. La partita sarà decisiva per il centravanti e per la sua nazionale: la Scozia è infatti seconda nel girone, a pari punti con la Danimarca ma svantaggiata per via della differenza reti.