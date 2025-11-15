Toro.it

Ecco chi saranno i giocatori del Torino che oggi scenderanno in campo con i propri paesi per sfidare le nazionali avversarie

Terza giornata di partite per i granata impegnati con le proprie nazionali. Dopo NjiePedersenGineitisAsllaniIlicIsmajli, Coco, Ilkhan, Masina e Vlasic, oggi tocca ad altri granata.

Sui 12 convocati, in data odierna tocca quindi agli ultimi 2 giocatori del Torino che dovranno scendere in campo per rappresentare i propri paesi.

Maripan sarà il primo granata a scendere in campo. Alle ore 16:00 il suo Cile se la vedrà con la Russia in un amichevole di prestigio.

Alle 20:45 sarà invece il turno di Adams, che con la Scozia affronterà la Grecia nel gruppo C delle qualificazioni mondiali. La partita sarà decisiva per il centravanti e per la sua nazionale: la Scozia è infatti seconda nel girone, a pari punti con la Danimarca ma svantaggiata per via della differenza reti.

Guillermo Maripan of Torino FC celebrates with Saul Coco of Torino FC and Cesare Casadei of Torino FC after scoring a goal during the Serie A football match between Torino FC and Genoa CFC.
ultimo aggiornamento: 15-11-2025

