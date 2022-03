Senza Belotti, in tribuna, l’Italia viene eliminata dalla Macedonia del Nord e non sarà al prossimo Mondiale

Di nuovo fuori dal Mondiale, per la seconda volta consecutiva. L’Italia non sarà in Qatar, non se la giocherà col Portogallo martedì nella sfida che metterà in palio un posto per la competizione in programma il prossimo inverno. La Nazionale di Mancini perde 1-0 con la Macedonia del Nord ed è eliminata, come già era accaduto nell’ultima occasione, con la squadra allora allenata da Ventura.