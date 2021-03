Nel match vinto 2-0 dagli Azzurri contro l’Irlanda del Nord, grazie alle reti di Immobile e Berardi, nessun granata è sceso in campo

L’Italia di Roberto Mancini nel primo match del girone C per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar 2022 vince 2-0 contro l’Irlanda del Nord allo stadio “Tardini” di Parma. Gli azzurri portano a casa la vittoria grazie alle reti di Berardi e Immobile, arrivate entrambe nella prima frazione di gioco. I 3 granata chiamanti da Mancini: Sirigu, Mandragora e Belotti, non sono stati impiegati. Ma per quanto rigurda il capitano del Toro il ct azzurro aveva già spiegato che gli attaccanti che sono a sua disposizione giocheranno una partita a testa. Anche Sirigu e Mandragora potrebbero avere presto un’occasione per scendere in campo con la maglia azzurra.

Rodriguez molto bene con la sua Svizzera

Ieri è scesa in campo anche la Svizzera del granata Ricardo Rodriguez. La squadra ha vinto per 3-1 contro la Bulgaria. Ricardo Rodriguez, schierato titolare, ha giocato un’ottima partita fornendo al 7’ di gioco un preciso cross vincente dalla sinistra per Embolo, autore del gol che ha sbloccato il match. Un risultato al quale gli azzurri di Mancini hanno sicuramente dato un’occhiata dato che l’Italia si trova nello stesso girone eliminatorio.