Il centrocampista granata, reduce da un periodo di indisponibilità, non è stato convocato dal commissario tecnico della Polonia Paulo Sousa

Karol Linetty durante questa pausa legata alle Nazionali non è stato convocato dalla Polonia del commissario tecnico Paulo Sousa. Il numero 77 granata infatti è rimasto a Torino per ritrovare la forma dopo un periodo in cui non è stato a disposizione di mister Nicola. Linetty ha bisogno di lavorare per ritrovare il prima possibile la migliore condizione fisica in modo da dare il suo contributo al Toro per centrare l’obiettivo salvezza. I granata il 3 aprile dovranno affrontare un match molto difficile e importante, ovvero il derby contro la Juventus. Una partita che se il centrocampista polacco vorrà giocare dovrà sgomitare molto e convincere Nicola a puntare su di lui. I bianconeri dopo la sconfitta 1-0 in casa contro il Benevento saranno molto agguerriti. Anche i granata, reduci dalla sconfitta contro la Sampdoria, dovranno esserlo.

Linetty molto meno spazio con Nicola

Linetty è arrivato in granata la scorsa estate, voluto fortemente da Marco Giampaolo. Con il tecnico abruzzese il centrocampista è sempre sceso in campo come titolare, trovando anche la via del gol nel match terminato 3-3 contro il Sassuolo, sbloccando il match al 33’ minuto del primo tempo. Con Nicola invece Linetty sta trovando poco spazio. Il giocatore polacco spesso è stato sostituito a gara in corso o è rimasto in panchina per tutto il match. L’ultima volta che il 77 granata è sceso in campo è stato nel match contro l’Inter, quando il polacco al 4’ minuto della ripresa ha sostituito Baselli che, per colpa di un problema alla caviglia, ha dovuto lasciare il campo.

Salvare il Toro per riconquistare la Polonia

Il centrocampista granata che fin qui non ha mai brillato e che sta faticando a trovare spazio nel Toro ora ha perso anche la Nazionale. Questi giorni di lavoro al Filadelfia saranno molto utili per ritrovare la condizione ottimale e cercare di convincere Nicola a puntare su di lui. Solo così Linetty potrà tornare a vestire la maglia della Polonia. Il numero 77 granata nell’ultima partita contro la Sampdoria, sua ex squadra, è rimasto in panchina tutta la gara e adesso trovare spazio nel derby sarà difficile ma deve essere l’unico obiettivo del polacco. Il tempo per potersi rilanciare sta terminando.