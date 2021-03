Oggi è iniziato il processo della Lazio per il caso tamponi, le richieste della procura Figc sono di una multa e l’inibizione di Lotito

Questa mattina è iniziata in videoconferenza la prima udienza di fronte al Tribunale Federale per il caso tamponi che vede protagonista la Lazio. Secondo quanto trapelato la richiesta da parte della Procura Figc, presieduta da Giuseppe Chinè, è di un multa da 200 euro per il club biancoceleste e l’inibizione per 13 mesi e 10 giorni per il presidente della Lazio, Claudio Lotito. Il Torino invece che aveva fatto richiesta in quanto parte coinvolta nel periodo preso in esame, non è stata ammesso come parte interessante.