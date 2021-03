Il 26 marzo inizierà davanti al Tribunale Federale il processo che vede protagonista la Lazio per il caso tamponi

Alle ore 11 di domani, 26 marzo, di fronte al Tribunale Federale, inizierà il processo alla Lazio legato al caso tamponi. Secondo quanto riportato da Il Messaggero verrà chiesta l’inibizione al presidente Lotito e almeno 6 punti di penalizzazione in classifica per il club capitolino. Il quotidiano romano ha anche posto l’attenzione sul fatto che in mano alla FIGC ci siano delle carte nelle quali emergono già delle conclusioni molto pesanti, tra cui le mancate attuazioni di isolamento e quarantena, l’assenza di tutte le comunicazioni all’Asl fino al 6 novembre e le contraddizioni sui tamponi effettuati il 30 ottobre, in vista della gara contro il Torino. Inoltre c’è da fare chiarezza sull’allenamento del 3 novembre, prima della partenza per San Pietroburgo, a cui avevano preso parte Immobile, Strakosha e Leiva, nonostante fossero risultati positivi al giro di tamponi effettuato il giorno prima.

La Lazio era stata deferita dalla Procura federale

La Lazio era stata deferita dalla Procura federale per la mancata comunicazione alle Asl competenti della situazione di contagi all’interno della squadra. In particolare per non aver messo in isolamento gli 8 giocatori risultati positivi al Covid-19 in seguito ai tamponi effettuati in occasione delle sfide di Champions League contro Bruges e Zenit San Pietroburgo e per la mancata comunicazione all’Asl e non messa in isolamento di altri 3 giocatori risultati positivi ai tamponi Uefa prima della partita contro il Torino del 1 novembre scorso e per aver inoltre inserito nella distinta un giocatore positivo in occasione del match contro la Juventus dell’8 novembre.