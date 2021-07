L’Italia questa sera sfiderà la Spagna per la semifinale di Euro 2020, Immobile favorito ancora una volta a Belotti

Questa sera alle 21 al Wembley Stadium andrà in scena la prima semifinale di Euro 2020 Italia-Spagna. Gli azzurri guidati dal CT Roberto Mancini arrivano alla partita contro gli spagnoli dopo aver battuto il Belgio 1-2 mentre la squadra di Luis Enrique affronterà l’Italia, dopo aver eliminato la Svizzera ai rigori nei quarti di finale. Ad attendere in finale la vincitrice di questa sera una tra Inghilterra o Danimarca, con le due nazionali che si affronteranno domani sera alla ricerca di un pass per la finale. Italia e Spagna si erano affrontate anche nello scorso Europeo con l’Italia, allora guidata da Antonio Conte, che sconfisse la Spagna agli ottavi di finale 2-0 con le reti di Chiellini e Pellè. La partita di questa sera però vedrà molti protagonisti diversi e avrà una posta in palio più alta.

Belotti potrebbe entrare a partita in corso

L’Italia questa sera sarà priva di Leonardo Spinazzola. Il giocatore della Roma ha rimediato un brutto infortunio nella partita contro il Belgio e gli azzurri proveranno a conquistare la finale anche per lui. Mancini, per quanto riguarda gli 11 titolari, ha in mente solo un cambio rispetto agli azzurri scesi in campo contro Lukaku e compagni. Per i due giocatori del Toro Sirigu e Belotti ancora panchina. Mancini, salvo sorprese, preferirà ancora una volta Immobile al capitano granata, nonostante la deludente prestazione dell’attaccante della Lazio contro il Belgio. Belotti, ancora alla ricerca del primo gol in questo Europeo, potrebbe entrare in campo a gara in corso.