Scatta la nuova stagione per il Torino di Ivan Juric: oggi tamponi per i giocatori convocati, da domani si torna in campo

Si riparte, anche se ancora la squadra non sarà quella che prenderà parte al prossimo campionato. Questo perché tra cessioni inevitabili e acquisti il Torino di Juric dovrebbe ben presto cambiare volto. Al momento si riparte con le solite facce, perché i convocati per il raduno sono quei calciatori che hanno chiuso la stagione (a parte chi, come Gojak e Bonazzoli è ritornato al mittente) oltre a quelli di ritorno, tra i quali ci saranno anche Aina e Falque. Oggi tamponi, poi la lista definitiva dei calciatori che tra domani e dopodomani assaggeranno il campo agli ordini di Juric. Qualche allenamento prima della partenza prevista per martedì, quando il Toro raggiungerà Santa Cristina, sede del ritiro estivo.

Torino, un solo acquisto

Un solo acquisto finora, Etrit Berisha: l’allenatore avrà a disposizione qualche giorno per valutare la rosa e rendersi conto di quante operazioni sarà necessario chiedere alla società. Che intanto ha provato ad accontentare Juric senza tuttavia riuscirci. Un difensore centrale che possa sostituire Nkoulou, un esterno, almeno un trequartista: è il minimo per un Toro chiamato a cancellare al più presto le ultime due stagioni. Juric ma non solo: i prossimi giorni saranno anche i primi da granata per lo staff e per il team manager voluto dal tecnico, ossia Pellegri.