Ivan Juric porterà con sé a Torino quattro collaboratori, che affiancheranno i tre confermati dal club granata per la nuova stagione

La boccata d’aria fresca portata al Torino da Ivan Juric ha coinvolto anche lo staff. Il tecnico ha infatti scelto ufficialmente chi lo circonderà nell’avventura granata che sta per cominciare. Sette i nomi totali tra conferme ed innesti provenienti dal Verona, che lo affiancheranno a partire dal raduno, in programma per il 6 luglio, con il ritiro che invece si terrà Santa Cristina, in Valgardena. I tre membri dello staff che proseguiranno in granata sono Paolo Solustri, Enrico Busolin e Paolo Di Sarno, che fanno parte da diversi anni dello staff del Torino e negli ultimi anni hanno lavorato con tutti gli allenatori che si sono alternati sulla panchina granata.

Juric, i quattro fedelissimi che lo seguiranno a Torino

Quattro invece i fedelissimi del croato che lo seguiranno in granata dopo Verona, ma che lo affiancano da molto più tempo. Primo fra tutti il vice Matteo Paro, insieme a Juric da quando erano giocatori, e che ha proseguito al suo fianco prima sotto le sue direttive e poi al suo fianco in panchina. Con il tecnico croato arriva anche Paolo Barbero, il responsabile dei preparatori. C’è poi Stejan Ostojic, responsabile della preparazione atletica, incontrato a Genova quando il tecnico giocava, che avrà un collaboratore. Antonio Ventura invece, già presente al Veorna, veste invece il ruolo di nutrizionista.