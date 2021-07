Lorenzo Sonego, tennista torinese e tifoso granata, è stato sconfitto in tre set (7-5, 6-4, 6-2) da Federer a Wimbledon

Lorenzo Sonego è uscito a testa alta dal campo centrale di Wimbledon dopo essere stato battuto in tre set (7-5, 6-4, 6-2) da Roger Federer. Il match tra il tennista torinese e lo svizzero è durato 2 ore e 11 minuti. Sonego ha disputato un buon primo set e mezzo anche se condizionato dalla sospensione per pioggia. Poi Federer ingrana ed elimina il tennista italiano. Con questo ennesimo successo il tennista svizzero ha raccolto la sua vittoria numero 105 a Wimbledon. Federer giocherà così il suo quarto di finale numero 18 ai Championships. Sonego eliminato riceve comunque gli applausi del Centre Court.

Sonego indossa ancora una volta la mascherina granata

Ancora una volta Sonego non ha nascosto la sua grande passione per il Toro indossando una mascherina della sua squadra del cuore. Mascherina che aveva già esibito quando nella scorsa stagione era stato invitato allo stadio per assistere a Torino-Roma. Partita nella quale i granata ebbero la meglio, battendo 3-1 la squadra capitolina. Il tennista tifoso granata, che da diverso tempo sta facendo innamorare gli italiani amanti del tennis, ha anche un passato nel settore giovanile del Toro, prima di aver lasciato il calcio per dedicarsi a racchetta e pallina.