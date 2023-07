Gli azzurrini guidati da Bollini hanno vinto il campionato europeo under 19: tra loro anche il baby granata Dellavalle

È tutto vero. La nazionale azzurra under 19, guidata da Alberto Bollini, è campione d’Europa. Al terzo tentativo, in altrettanti tornei nazionali per selezioni minorili, una nazionale azzurra è riuscita a trionfare dopo addirittura 19 anni. Un trionfo che fa molto bene al calcio italiano, ai giovani e non solo, e che può dare una spinta per provare a migliorarsi sempre di più. Tra i giocatori laureatisi campioni c’è anche il baby granata Dellavalle.

Il rendimento di Dellavalle

Il classe 2004 era l’unico della rosa granata presente a Malta, rappresentando così i colori del Torino. Il minutaggio iniziale a cui lo aveva sottoposto Bollini aveva fatto intuire una campagna in cui il difensore sarebbe passato in secondo piano: 4 minuti all’esordio contro Malta e due panchine nel secondo e terzo match del girone. Poi, però, nelle partite decisive, il tecnico ha deciso di dargli sempre fiducia dal vivo, venendo ripagato nel migliore dei modi. Dellavalle, infatti, è stato uno dei migliori in campo non solo nella semifinale contro la Spagna, terminata 2-3, ma anche contro il Portogallo in finale. La sfida contro i lusitani era la più temibile, in quanto Felix e compagni avevano rifilato un brutto 5-1 nei gironi agli azzurrini. In finale, però, tutto è cambiato e i ragazzi di Bollini – e in particolare il difensore del Toro – si sono dimostrati all’altezza di certi palcoscenici. Un buon europeo e dunque una buona esperienza per Dellavalle, che può fare tesoro di queste prime partite a livello internazionale in cui, chissà, lo vedremo sempre protagonista. Intanto, il 19enne si appresta a iniziare subito una nuova stagione che può essere quella della consacrazione con la Primavera e che può vederlo passare anche dalla prima squadra.