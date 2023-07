Oggi, lunedì 17 luglio, comincerà la preparazione del Torino presso il ritiro di Pinzolo: ecco il programma in Trentino

Il Torino prosegue la preparazione in vista della prossima stagione di Serie A. Dopo l’intensa settimana di allenamenti al Filadelfia, gli uomini di Juric partiranno per il Trentino Alto Adige, dove rimarranno fino al 28 luglio presso il ritiro di Pinzolo: il programma.

Il programma in Trentino

Durante il ritiro di Pinzolo il Toro sarà impegnato in due amichevoli: la prima contro la neopromossa Feralpisalò, sabato 22 luglio alle 17 (la sera prima, in piazza, la presentazione della squadra). La seconda, invece, è in programma per l’ultimo giorno di permanenza, il 28 luglio contro il Modena alle ore 15. Subito dopo la gara contro i gialloblù la squadra lascerà Pinzolo e farà ritorno a Torino. Al gruppo si aggregherà immediatamente anche Rodriguez, che è rientrato dalle vacanze. Quest’ultimo è in scadenza di contratto e non ha ancora chiaro il suo futuro.

Ricci e Bellanova attesi

Ricci e Bellanova, reduci dall’esperienza nell’Europeo Under 21, avranno ancora qualche giorno di ferie e raggiungeranno i compagni di squadra a ritiro in corso. Da quel momento in poi Juric e il Torino cominceranno a fare sul serio per arrivare al meglio all’inizio della nuova annata. In campionato il Toro debutterà lunedì 21 agosto contro il Cagliari alle 18:30 ma è con la Coppa Italia, circa una settimana prima, che inizierà la stagione granata.