Izzo: "2020, welcome". E De Silvestri scherza con i compagni le reazioni social dopo Roma-Torino - Toro.it

Le reazioni social dopo la vittoria del Torino contro la Roma: Rincon sceglie una gallery di momenti salienti, De Silvestri scherza nelle storie

Un’esplosione di euforia dopo la sfida contro la Roma, portata a casa dal Toro grazie alla doppietta di Belotti, che ha aperto così il 2020 nel migliore dei modi. 3 punti che riaccendono le speranze e riaprono la possibilità di una replica della scorsa stagione. Il pareggio in rimonta del Verona e la sconfitta con la Spal devono diventare un ricordo lontano: ripartire da questa vittoria contro i giallorossi è il modo migliore per tornare ad avere quella spensieratezza e quella lucidità presenti nello scorso campionato.

In molti hanno scelto di aprire il 2020 celebrando la prestazione positiva ed il risultato sui propri profili social. Primo fra tutti Tomas Rincon che, come dopo ogni partita, ha scelto di condividere una gallery sul proprio profilo. El General ha scelto come copertina una foto di lui che applaude e nella descrizone ha semplicemete aggiunto “Full-time Roma vs Torino 0-2 💪🏼🔥“.

Roma-Torino, De Silvestri scherza su Instagram

Non è però l’unico ad aver celebrato la vittoria sul proprio profilo social. Anche De Silvestri si è infatti divertito con una delle sue storie divertenti. Ha infatti fatto un selfie assieme a Belotti, Djidji, Berenguer e Lukic, sul lettino in attesa delle cure per la ferita al volto rimediata in un contrasto, identificato come “l’intruso da trovare”.

Ecco la foto:

La storia è poi stata ricondivisa dai compagni, diverti e trascinati dall’entusiasmo per un ottimo traguardo raggiunto.

Torino, Izzo dà il benvenuto al 2020

C’è poi Armando Izzo che, come di consueto, non perde occasione di caricare i compagni ed esternare la propria felicità dopo ogni partita portata a casa. Anche questa volta, è stato ispirato dal match contro i giallorossi e ha quindi dato un caloroso benvenuto al 2020.

Ha infatti scelto una foto che lo ritrae in un momento della partita, dove sta facendo emergere il suo spirito guerriero, con Diego Perotti a terra e la descrizione: “2020, welcome”.