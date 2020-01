Belotti eguaglia Ossola: è il 9° marcatore della storia del Toro

La doppietta di Belotti regala al Torino la vittoria contro la Roma: per il Gallo sono 85 le reti in maglia granata, le stesse di Franco Ossola

Andrea Belotti come Franco Ossola: 70 anni di storia dividono i due bomber granata che, tuttavia, all’Olimpico di Roma non sono mai stati così vicini. Il primo collezionava l’ennesima prestazione da urlo sul campo dell’Olimpico di Roma, il secondo ammirava dall’alto le prodezze di quel ragazzo così diverso da lui ma capace di eguagliarlo a suon di gol. Sì, perché la doppietta contro i giallorossi non solo regala al Torino una vittoria forse impensata, a tratti sperata, ma mai così fondamentale, ma permette anche ad Andrea Belotti di raggiungere il 9° posto nella classifica dei marcatori granata con 85 reti. Posto occupato proprio da uno degli Invincibili, quel Franco Ossola divenuto Leggenda insieme a Capitan Valentino e compagni. Un paragone sicuramente azzardato, quello tra i protagonisti del Toro di oggi e quei Ragazzi rimasti giovani per sempre dopo la tragedia di Superga, ma che almeno per un giorno e almeno per quanto riguarda Belotti, può essere perdonato.

Belotti: “Un’emozione aver eguagliato un grande campione”

Tredici reti in 21 presenze stagionali e un altro record raggiunto. Sì, perché Belotti non è nuovo a questi traguardi: poco più di un mese fa, infatti, con la maglia della Nazionale, aveva raggiunto Balonceri a quota 27 presenze ed eguagliato Rossetti a quota nove gol. Adesso, con la doppietta alla Roma si aggiudica un altro posto nella storia del Toro: il 9° gradino della classifica dei migliori marcatori granata di tuti i tempi.

E lo fa condividendo il traguardo con un altro protagonista della storia granata: Franco Ossola. Un onore per il Gallo che al termine della sfida contro la Roma non nasconde l’emozione: “Sicuramente è una cosa emozionante aver eguagliato un grandissimo campione e sicuramente non voglio fermarmi perché ho ancora tanta strada davanti e quindi voglio continuare a fare gol sia per me stesso che per la squadra e quindi devo continuare a lavorare perché solo con il lavoro i gol arrivano“.

Toro, la classifica dei marcatori granata

Al termine del campionato manca ancora più di un girone e Andrea Belotti di serate come quella dell’Olimpico potrà e dovrà viverne ancora molte. Se lo augura il Toro ma anche il Gallo stesso che ha ammesso di non avere nessuna intenzione di fermarsi. Il 9° posto nella classifica marcatori del Toro, dunque potrebbe essere solo momentaneo.

Davanti ora c’è Balonceri che di gol con la maglia granata ne ha segnati 101: sedici reti in più di quelle siglate fin ora dal Capitano granata. Ma nonostante il Gallo punti a salire sempre più in alto, la testa della classifica è destinata a rimanere ancora invariata: difficile, se non impossibile, raggiungere le 172 reti firmate Paolino Pulici, il miglior bomber di sempre. Dietro Pupi, poi, restano Libonatti e Rossetti II che ne hanno siglate rispettivamente 150 e 144. Di seguito la classifica dei 10 migliori marcatori del Toro:

Paolo Pulici: 172

Iulio Libonatti 150

Rossetti II 144

Guglielmo Gabetto 127

Marco Ferrante 125

Valentino Mazzola 123

Francesco Graziani 122

Adolfo Baloncieri 101

Franco Ossola 85

Andrea Belotti 85

Rolando Bianchi 77