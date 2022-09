Il difensore del Monza, in prestito dal Torino, protagonista nell’episodio che costa il rosso a Di Maria: l’argentino rischia il derby

A Monza in dieci uomini per un tempo: il rosso a Di Maria è stato causato da un fallo dell’argentino ai danni di Izzo. Una gomitata che ha portato il direttore di gara a mostrare il rosso all’attaccante della Juventus, costretto ad abbandonare il campo alla fine dei primi 45′. Si dovrà ora attendere il verdetto del giudice sportivo: Di Maria rischia almeno due giornate ma potrebbero essergliene comminate tre, a seconda del referto. In questo caso salterebbe il derby col Toro, in programma il 15 ottobre.