Altro gol incassato nei minuti finali e altra sconfitta per il Torino: i cali di attenzione sono un problema preoccupante

Altra partita, altro gol subito nelle ultime battute e altra sconfitta. Il copione visto una settimana fa a San Siro contro l’Inter si è ripetuto ieri contro il Sassuolo, con Alvarez che al 93′ è stato dimenticato al centro dell’area di rigore da Buongiorno e di testa ha facilmente battuto Milinkovic-Savic. Le reti incassate nei minuti finali sono una costante della squadra di Juric, che anche nello scorso campionato ha più volte avuti cali di attenzione quando ci si avvicinava alla zona Cesarini. In questa stagione sono già 5 sulle 7 totali le reti subite dal Torino dall’80’ in avanti.

Torino, troppi gol subiti nei finali di partita

“E’ stato un problema di concentrazione. Non è la prima volta che capita di prender gol all’ultimo quindi dovremo sicuramente lavorare su questo per rimanere attenti per tutti i 90 minuti” ha spiegato a fine partita Buongiorno. C’è da lavorare sicuramente su questo aspetto perché sono tanti i punti che il Torino ha perso nei minuti finali lo scorso anno e sono già 2 quelli lasciati per strada quest’anno: sarebbe un vero peccato perderne anche altri nei minuti finali per dei cali di attenzione.