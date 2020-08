Il pagellone / Izzo è tra coloro che più hanno stupito in negativo. Il suo rendimento è stato disastroso, contribuendo al crolo della difesa granata

Un campionato sotto le aspettative per il Torino, che ora deve tirare le somme di quanto realizzato dai propri giocatori nel corso della stagione. Tra coloro che hanno deluso maggiormente c’è Armando Izzo, autore di una stagione gravemente insufficiente. Molte delle speranze erano riposte nel numero 5 granata che, dopo un’annata sopra le righe, ha subito un’involuzione drastica. Figura infatti tra i colpevoli dell’inversione di rotta del Toro: i granata, che lo scorso anno potevano contare su uno dei reparti difensivi più forti della Serie A, sono rimasti con un pungo di mosche quest’anno, quando invece hanno subito ben 68 gol, abbassando la differenza reti a -22.

Toro, errori ed ingenuità imperdonabili per il numero 5 granata

La difesa del Toro si è trasformata in un vero e proprio reparto da incubo, incidendo negativamente anche sul rendimento di Sirigu. E Izzo in particolare ne è stato la riprova. Al netto di 37 presenze e 3 reti totali tra Europa League, Coppa Italia e campionato, il numero 5 del Toro è parso distratto sin da subito. Se nei preliminari della competizione europea è riuscito ancora a dire la sua, è poi arrivato il crollo con l’arrivo del campionato. Tanti errori evitabili ed ingenuità, che sono costate care al Torino e che hanno inasprito i toni anche con i tifosi, un tempo indiscussi adulatori del difensore.

Izzo, voci di mercato destabilizzanti

Il rendimento è poi definitivamente crollato coincidendo appieno con la discesa del baratro da parte del Toro. Complici sicuramente le voci di mercato sul corteggiamento dell’Inter, che hanno destabilizzato il giocatore, facendogli balenare per la testa chissà quali idee. Le prestazioni di basso livello ed il nervosismo hanno fatto sì che venisse espulso nel match dello 0-7 contro l’Atalanta, dove il Toro ha toccato il punto più basso, e due giornate dopo contro il Milan. Due macchie difficili da cancellare e che non passano di certo inosservate. Resta perciò insufficiente la sua stagione in granata, che pare essere in ogni caso l’ultima sotto la Mole.

Voto: 4.5