Tre indizi fanno una prova: è tornato il vero Izzo

Il difensore granata sembra essere tornato quello del suo primo anno al Toro, adesso Giampaolo può puntare su di lui

Armando Izzo la scorsa estate pareva essere pronto a lasciare il Torino, dopo due campionati in granata: la prima fantastica, che gli ha permesso anche di esordire in Nazionale, la seconda più deludente con un Toro che si è salvato solo alla penultima giornata. Il difensore granata con le valigie pronte si è poi ritrovato costretto a disfarle perché nessun club è riuscito a soddisfare le richieste della società granata. Dopo che sembrava che il numero 5 fosse stato messo ai margini del progetto tecnico e pronto a lasciare Torino a gennaio, adesso pare essere tornato quello della prima stagione, ovvero un giocatore determinante.

Il ripensamento di Giampaolo

Per quanto riguarda Izzo Marco Giampaolo si è dovuto ricredere. Il tecnico abruzzese negli ultimi tre impegni di campionato, contro Napoli, Parma e Verona, ha sempre schierato il difensore granata tra i titolari nel suo ruolo naturale di centrale di destra nella difesa a tre (aveva giocato titolare anche contro il Bologna ma da terzino nella linea a quattro). Tale fiducia è stata ripagata, Izzo contro Napoli e Parma ha segnato due gol determinati che hanno portato a un pareggio contro la squadra di Gattuso e messo al sicuro il risultato al Tardini. Adesso Izzo è un’importante pedina per il Toro che può dare una grossa mano alla squadra granata ad uscire dalle zone basse della classifica. Fin qui Izzo ha collezionato 7 presenze, una in Coppa Italia e 6 in campionato ma, se continua così, il numero delle sue apparizioni in campo è destinato a salire.