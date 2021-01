Ansaldi è la prima scelta a sinistra: la maglia da titolare dipende dai muscoli

Contro il Verona è tornato in campo dopo l’infortunio, ora Cristian Ansaldi può tornare titolare sulla fascia sinistra

Il 3-5-2 è “l’abito che il Torino sa indossare meglio”, per usare le parole di Giampaolo. Il tecnico, partito con un’idea di gioco differente ma che, mettendo in discussione anche se stesso, ha compreso l’affinità che permane tra i suoi giocatori e questo modulo. Contro il Milan potrebbe perciò proseguire sulla falsa riga di quanto visto nelle ultime partite. Tra gli interpreti più adatti al tipo di gioco che questa formazione comporta, c’è Cristian Ansaldi, tornato di recente a disposizione e che potrebbe quindi riprendersi il suo posto da titolare nella fascia sinistra granata.

Torino, Ansaldi la prima scelta di Gampaolo per il 3-5-2

Questione di attitudine ed esperienza forse, ma resta di fatto che l’argentino è uno dei giocatori più adatti al tipo di gioco visto con il 3-5-2 applicato da questo Toro. E se nulla è casuale nelle scelte di Giampaolo, anche la decisione di inserire proprio l’ex Genoa titolare contro l’Inter, primo match dove si è optato per la difesa a tre dall’inizio, lo è. Quella sfida, vinta poi dai neroazzurri per 4-2 ha visto andare a segno proprio Ansaldi dal dischetto, per un rigore procurato da Singo. Ciò che più priva quindi l’ex Colchonero della continuità sono solamente gli infortuni.

Toro, le alternative a sinistra non hanno convinto

Dopo lo spezzone di partita contro il Verona, è tempo perciò per il numero 15 della formazione granata di riprendersi il suo posto da titolare in fascia. Muscoli permettendo: Ansaldi è appena rientrato da un infortunio, ha giocato uno spezzone di partita contro il Verona e contro il Milan sarà titolare solamente se Giampaolo avrà tutte le rassicurazioni del caso dal giocatore e dallo staff medico. Il suo recupero è comunque importante, anche perché le alternative non hanno convinto a pieno Giampaolo: Murru non ha particolarmente brillato contro il Verona, così come Vojvoda contro la Roma. Rodriguez è invece più adatto alla difesa a quattro, considerato che non è un terzino di spinta. La soluzione migliore per il 3-5-2 resta quindi proprio Ansaldi.